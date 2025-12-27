أثار الكشف عن قضية «نيغريرا» عاصفة جديدة في كرة القدم الإسبانية، حيث بات مستقبل برشلونة في دوري أبطال أوروبا على المحك، وسط اتهامات بالفساد تتعلق بعلاقة النادي بنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه نيغريرا.

ووفقاً لتقارير صحيفة «الآس» الإسبانية، فإن التحقيقات القضائية التي بدأت في فبراير 2023 قد تؤدي إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات صارمة ضد برشلونة، تصل إلى حد استبعاده من البطولة الأوروبية، إذا ثبت تورطه في دفع مبالغ مالية لشركة يملكها نيغريرا بين 2000 و2018.

رشوة تهز أسوار برشلونة

القضية تعود إلى اتهامات وجهت للنادي الكتالوني بدفع نحو 7 ملايين يورو لشركة مرتبطة بخوسيه نيغريرا، وفق ما كشفته إذاعة «كادينا سير». وتعد هذه الاتهامات بمثابة فضيحة كبرى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، إذ أثارت ردود فعل واسعة وحرباً كلامية بين برشلونة وريال مدريد.

الاتحاد الأوروبي قد يلجأ للمادة 4.1

صحيفة «الآس» أوضحت أن المادة 4.1 من لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنح «يويفا» صلاحية معاقبة الأندية قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حال وجود أدلة كافية على تورطها في فساد أو رشوة. وفي حال ثبوت تأثير المدفوعات، قد يواجه برشلونة الاستبعاد لموسم كامل من دوري أبطال أوروبا، مما يفتح الباب أمام أزمة رياضية وقانونية غير مسبوقة.

صراع بين قطبي الكرة الإسبانية

القضية لم تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تحولت إلى حرب كلامية حامية بين برشلونة وريال مدريد، حيث يسعى الفريق الملكي لإثبات تورط النادي الكتالوني في تقديم رشاوى لضمان مصلحة رياضية محتملة.

مع استمرار التحقيقات، يترقب عشاق الكرة الأوروبية يوميات هذه الأزمة التي قد تهز مشهد الكرة الإسبانية على نحو لم يسبق له مثيل.