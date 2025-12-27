انخفضت أسعار القمح عند تسوية تعاملاتها أمس (الجمعة) في بورصة شيكاغو، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترمب الأحد القادم في إطار محادثات متواصلة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا.


وانخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم شهر مارس بمقدار 2.75 سنت لتسجل 5.19 دولار للبوشل عند التسوية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.85%.


وجاء التراجع بعد مكاسب حققها القمح في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعة بمخاوف من تصعيد عسكري في منطقة البحر الأسود الحيوية لصادرات الحبوب.


في المقابل، شهدت عقود الذرة وفول الصويا تقلبات حادة خلال الجلسة قبل أن تنهي التعاملات على انخفاض، في ظل تداولات ضعيفة زادت من حدة التحركات.


وتراجع فول الصويا 4.5 سنت ليغلق عند 10.5875 دولار للبوشل، بينما انخفضت الذرة سنتاً واحداً إلى 4.50 دولار للبوشل.