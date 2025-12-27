انخفضت أسعار القمح عند تسوية تعاملاتها أمس (الجمعة) في بورصة شيكاغو، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترمب الأحد القادم في إطار محادثات متواصلة تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
وانخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم شهر مارس بمقدار 2.75 سنت لتسجل 5.19 دولار للبوشل عند التسوية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.85%.
وجاء التراجع بعد مكاسب حققها القمح في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعة بمخاوف من تصعيد عسكري في منطقة البحر الأسود الحيوية لصادرات الحبوب.
في المقابل، شهدت عقود الذرة وفول الصويا تقلبات حادة خلال الجلسة قبل أن تنهي التعاملات على انخفاض، في ظل تداولات ضعيفة زادت من حدة التحركات.
وتراجع فول الصويا 4.5 سنت ليغلق عند 10.5875 دولار للبوشل، بينما انخفضت الذرة سنتاً واحداً إلى 4.50 دولار للبوشل.
Wheat prices fell at the close of trading yesterday (Friday) on the Chicago Board of Trade, after Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced that he would meet with his American counterpart Donald Trump next Sunday as part of ongoing talks aimed at ending the war with Russia.
Wheat futures for March delivery dropped by 2.75 cents to settle at $5.19 per bushel, but recorded a weekly gain of 1.85%.
The decline came after gains made by wheat earlier in the week, driven by fears of military escalation in the Black Sea region, which is vital for grain exports.
In contrast, corn and soybean contracts experienced sharp fluctuations during the session before ending lower, amid weak trading that intensified the movements.
Soybeans fell by 4.5 cents to close at $10.5875 per bushel, while corn dropped by one cent to $4.50 per bushel.