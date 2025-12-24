خيم الحزن على الأوساط الرياضية الألمانية عقب وفاة لاعب كرة القدم سيباستيان هيرتنر، عن عمر ناهز 34 عاماً، إثر حادث مأساوي وقع أثناء استقلاله عربة تلفريك في أحد المنتجعات السياحية شمالي مونتينغرو.

وكان هيرتنر، المدافع في صفوف نادي هامبورغ المنافس في دوري الدرجة الخامسة، يقضي وقتاً ترفيهياً في منتجع سافن كوك، قبل أن تتعرض إحدى عربات التلفريك لعطل مفاجئ، أدى إلى انفصالها عن الكابل وسقوطها من ارتفاع يقدر بنحو 70 متراً، ليسقط اللاعب ويلقى حتفه في الحال.

وبينت صحيفة «بيلد» الألمانية أن العربة المنفصلة سقطت على الجهة التي كان يجلس فيها هيرتنر، اللاعب السابق في منتخبات ألمانيا للفئات السنية، ما أدى إلى إصابته إصابات قاتلة.

وأضافت الصحيفة أن زوجة اللاعب تعرضت لإصابات بالغة، شملت كسراً في الساق، بعدما علقت تحت العربة عقب سقوطها، فيما نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة سياح آخرين بجروح متفاوتة، وسط فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة، في وقت قررت السلطات إغلاق محطة التزلج مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات الفنية.

وعلى الصعيد الرياضي، تنقل هيرتنر خلال مسيرته بين عدد من الأندية المغمورة، وشارك في 95 مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني، دون أن يسبق له الظهور في دوري الدرجة الأولى «بوندسليغا»، تاركاً خلفه نهاية مأساوية صدمت محبيه وزملاءه.