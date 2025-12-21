أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، اليوم، اعتزامه إطلاق منافسة جديدة وهي دوري الأمم الآسيوية في إطار التزامه بتعزيز كرة القدم للمنتخبات الوطنية، وجاء في بيان للاتحاد عبر موقعه الرسمي أن إطلاق البطولة يأتي ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتحسين فرص التطوير للاتحادات الأعضاء، ووضع إطار عمل أكثر تنظيماً واستدامة للمباريات الدولية.



وتابع: «تماشياً مع الإصلاحات الناجحة الأخيرة في منظومة مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي، يواصل الاتحاد تبني مبادرات إستراتيجية تدعم النمو المستدام والتوازن التنافسي، وتوفير فرص قيّمة للمشاركة في المباريات، مع تحسين استقرار أجندة مباريات المنتخبات الوطنية».



وأكد الاتحاد أنه يركز على توفير مسارات تطوير عالية الجودة ومتسقة لاتحاداته الأعضاء، بما يتماشى مع رؤيته طويلة الأمد للنهوض بكرة القدم في آسيا، ومع ذلك أصبح الاستغلال الأمثل لفترات المباريات الدولية المحددة من قبل «الفيفا» أكثر صعوبة نظراً لمحدودية توافر الخصوم وارتفاع التكاليف التشغيلية والتعقيدات اللوجستية، مما يقلص في كثير من الأحيان من القيمة الرياضية للمباريات الدولية.



وأشار إلى أن جميع التحديات السابق ذكرها، أبرزت الحاجة إلى إطار تنافسي أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ واستدامة للمنتخبات الوطنية، وبعد مراجعة داخلية شاملة وعملية تشاور واسعة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئياً إطلاق دوري أمم آسيا.



وأكد أن هذه البطولة تهدف لضمان إقامة مباريات دولية منتظمة خلال فترات التوقف الدولي للمباريات، وتعزيز التوازن التنافسي من خلال مباريات مصنفة حسب المستوى، وتحسين كفاءة التكاليف عبر التنسيق المركزي وتوفير مسارات تطور أوضح للمنتخبات الوطنية.



وتعليقاً على هذه المبادرة، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك سيري ويندسور جون: «تمثل بطولة دوري الأمم الآسيوية خطوة مهمة نحو الأمام في التزامنا المستمر بدعم تطوير الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً».



وأضاف أنه ومن خلال تقديم منصة تنافسية منظمة خلال فترات توقف المباريات الدولية للفيفا، مع مزيد من الاستقرار في الجدول الزمني وحوافز رياضية واضحة، يهدف الاتحاد لضمان الوصول المستمر إلى مباريات عالية الجودة، مع معالجة التحديات اللوجستية والتكاليف التي تواجهها المنتخبات الوطنية.



وكشف الاتحاد في بيانه أنه سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل المتعلقة بنظام البطولة وجدولها الزمني وآلية تنفيذها من خلال لجان الاتحاد الآسيوي المعنية ومشاورات مع الجهات المعنية، وسيتم إعلانها في الوقت المناسب.