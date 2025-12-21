تُوِّجت الكلية التقنية بجدة بكأس بطولة النخبة الشاطئية لكرة الطائرة 2025، التي نظّمتها الكلية أخيراً على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 14 فريقاً من الفرق الممثلة للمنشآت التدريبية.

وأعرب عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله عن بالغ اعتزازه بتتويج فريق الكلية بلقب البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به متدربو الكلية من انضباط والتزام وروح رياضية تنافسية عالية، ويجسّد امتداد التميّز الأكاديمي والتدريبي ليشمل مختلف مجالات الإبداع والإنجاز.

وأشار المهندس حبيب الله إلى أن تنظيم البطولة جاء وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما عكس مستوى الاحترافية والتميز الذي تحرص عليه الكلية في تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية.