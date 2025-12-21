تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية، غدا (الإثنين) الساعة 10:00 مساء، نحو ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، الذي سيحتضن نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي يقام للمرة السادسة في السعودية، بمواجهة تجمع فريقي نابولي وبولونيا.



ويدخل نابولي بطل الدوري الإيطالي المباراة النهائية بعد انتصاره على أي سي ميلان بهدفين مقابل لا شيء في دور نصف النهائي، ويطمح فريق نابولي في تحقيق الفوز على نظيره بولونيا وحصد لقب السوبر الايطالي، ومن المتوقع أن يلعب المدرب أنطونيو كونتي 3-4-3، في حراسة المرمى ميلينكوفيتش، وخط الدفاع: بوكيما، أمير رحماني، بونجيورنو؛ دي لورينزو، وفي الوسط: إلماس، ماكتوميناي، سبينازولا، وفي الهجوم الثلاثي نيريس، هويلوند، لانج.



وفي المقابل، تأهل فريق بولونيا للمباراة الختامية عقب إقصاء "حامل اللقب" إنتر ميلان بضربات الترجيح 2/3 بعد التعادل الإيجابي في الأشولاط الأصلية والإضافية 1/1، ويتطلع المدرب فينشينزو إيتاليانو لقيادة فريقه للتتويج بكأس السوبر الإيطالي، ومن المتوقع أن يلعب بخطة 4-2-3-1، في حراسة المرمى رافاليا، وفي خط الدفاع: هولم، هيجيم، لوسومي، ميراندا، وفي الوسط: نيكولا مورو، بوبيجا؛ أورسولوني، وفي الهجوم الثلاثي أودجارد، رووي؛ سانتياجو كاسترو.



انفوجرافيك



موعد نهائي السوبر اليوم:



نابولي - بولونيا



10:00 مساء