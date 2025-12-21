أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي عشية مباراة الفراعنة الافتتاحية أمام زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025، أن قائد الفراعنة محمد صلاح يتمتع بمعنويات عالية جدًا، وأنه «سيكون واحدًا من أفضل لاعبي البطولة»، مشددًا على أن صلاح «أيقونة مصرية وسيظل دائمًا من أفضل اللاعبين في العالم».

وكشف حسن تفاصيل تواصله مع صلاح عقب الخلاف الأخير مع مدربه في ليفربول آرني سلوت، قائلًا: «التواصل بيني وبينه مفتوح دائمًا، وما حدث لا يُعتبر أزمة، فأي لاعب معرض لاختلاف وجهات النظر مع جهازه الفني».

وأضاف حسام حسن أنه «عندما انضم إلى المعسكر، شعرت بطموحه الكبير لتحقيق إنجاز، وكلما انخفض مستواه مع ناديه، يعود أقوى مع المنتخب»، مضيفا أن «صلاح يحتاج أن يساعد نفسه أولًا، ثم نساعده نحن لتحقيق اللقب الثامن».

وأعرب حسن عن سعادته بمجموعة اللاعبين، قائلًا: «أنا محظوظ بوجود لاعبين مثل صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد، وعندي توليفة قادرة على الفوز بالبطولة، والظروف معنا والجماهير في ظهورنا».

وتأتي تصريحات حسام حسن في سياق أزمة علنية شهدها محمد صلاح مع مدربه آرني سلوت في ليفربول، حيث جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء في مباريات متتالية، مما دفع صلاح لانتقاد التعامل معه في تصريحات إعلامية، مشيرًا إلى شعوره بالإهمال رغم مساهماته الكبيرة.

وينظر إلى كأس أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق اليوم في المغرب وتستمر حتى 18 يناير 2026، كفرصة ذهبية لصلاح (33 عامًا) للتتويج بلقب قاري أول في مسيرته، بعد خسارة نهائيين سابقين (2017 و2021).

ويقود صلاح منتخبًا يضم نجومًا مثل عمر مرموش ومصطفى محمد، ويفتتح الفراعنة مشوارهم غدًا أمام زيمبابوي في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا جنوب إفريقيا وأنجولا.

وتطمح مصر حاملة الرقم القياسي بسبعة ألقاب، للفوز باللقب للثامن تحت قيادة حسام حسن، الهداف التاريخي للفراعنة والذي فاز بالبطولة ثلاث مرات كلاعب.