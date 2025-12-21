في تطور علمي يثير جدلاً واسعاً حول سلامة المحليات الصناعية، كشفت دراسة إسبانية حديثة أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية المحلاة بالأسبارتام قد يزيد من خطر تلف القلب والدماغ، حتى بجرعات منخفضة نسبياً.

الأسبارتام بديل السكر في مشروبات الدايت

الأسبارتام، المستخدم كبديل للسكر في منتجات شهيرة مثل دايت كوك، بيبسي ماكس، سبرايت زيرو، ولبان إكسترا، مرتبط منذ سنوات بمخاوف صحية تشمل السرطان، ارتفاع ضغط الدم، والسكتات.

تفاصيل الدراسة

الدراسة، المنشورة في مجلة «بيوميديسين آند فارماكوثيرابي»، أجراها باحثون من مركز الأبحاث التعاونية في المواد الحيوية بسان سيباستيان على فئران مختبرية، وتم إعطاء الفئران جرعة تعادل 7 ملغ من الأسبارتام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ثلاثة أيام متتالية كل أسبوعين – كمية أقل بكثير من الحد اليومي المسموح به عالمياً (50 ملغ/كغ).

زيادة تضخم عضلة القلب

وأظهرت النتائج انخفاضاً في الدهون الجسمية بنسبة 20%، لكن مع مخاطر خطيرة: زيادة تضخم عضلة القلب الخفيف بنسبة 20%، انخفاض إخراج القلب (26% في البطين الأيسر، 20% في الأيمن)، وتراجع انحناء الحاجز القلبي بنسبة 25%، كما سجلت تدهوراً إدراكياً متسارعاً وعلامات تغييرات سلوكية عصبية، مشيرة إلى تلف محتمل في الدماغ.

فوائد وأضرار الأسبارتام

ودعا الباحثون إلى إعادة تقييم الحدود الآمنة للأسبارتام لدى البشر، محذرين من أن فوائده في تقليل الوزن تأتي على حساب تغييرات مرضية في القلب والدماغ ربما، وأقروا بقيود الدراسة، مثل قصر مدتها، مطالبين بأبحاث طويلة الأمد.

من جانبها، رفضت الجمعية الدولية للمحليات (ISA) تعميم النتائج على البشر، مشيرة إلى اختلافات فسيولوجية بين الفئران والإنسان، وأن آلاف الدراسات تؤكد سلامة الأسبارتام بناءً على موافقات الجهات التنظيمية، كما أكدت أن المحليات تساعد في خفض السعرات دون تأثير سلبي على الوزن.

تحذير الصحة العالمية

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت الأسبارتام في 2023 «ممكناً مسرطناً» عند مستويات استهلاك عالية جداً (مثل 14 علبة دايت يومياً لشخص 70 كغ).