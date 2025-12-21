يواجه ممثلا الوطن فريقا الهلال والأهلي نظيريهما الشارقة الإماراتي، والشرطة العراقي، غدا (الإثنين)، ضمن مباريات الجولة السادسة في مسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ يحل الهلال ضيفاً على الشارقة الساعة 7:00 مساء، فيما يستضيف الشرطة نظيره الأهلي الساعة 9:15 مساء.



ويدخل الفريق الهلالي مواجهة الشارقة الإماراتي من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات والمحافظة على صدارة مجموعة أندية «الغرب» في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، ويطمح المدرب سيموني إنزاغي لقيادة فريقه للفوز السادس والوصول للنقطة (18) والتمسك بصدارة المجموعة رغم الغيابات لعدد من العناصر الأساسية يتقدمهم سالم الدوسري، وحسان تمبكتي، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وعبدالله الحمدان، إضافة للثنائي الحارس المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، بسبب المشاركة في كأس أمم أفريقيا.



فيما يدخل الفريق الأهلاوي لقاء الشرطة العراقي بحثاً عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث والتقدم للإمام في ترتيب مجموعة أندية «الغرب»، في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، ويتطلع المدرب ماتياس يايسله لقيادة فريقه للفوز رغم الغيابات المؤثرة في فريقه يتقدمهم القائد الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والعاجي فرانك كيسيه؛ بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا 2025، وإنزو ميو، بسبب الإيقاف، والمهاجم فراس البريكان للإرهاق جراء مشاركته في كأس العرب للمنتخبات الماضية.



