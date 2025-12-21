يفتقد فريق الأهلي لأبرز عناصره الأساسية خلال مواجهة فريق الشرطة العراقي، غدا (الإثنين)، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في مباراة يسعى من خلالها الراقي لمواصلة حضوره القوي في البطولة القارية رغم الغيابات المؤثرة.



وسيخوض الفريق الأهلاوي لقاء الليلة أمام الشرطة العراقي في ظل غياب خمسة لاعبين دفعة واحدة، يتقدمهم الثلاثي السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والعاجي فرانك كيسيه، الذين يغيبون عن صفوف الفريق بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، ما يشكل تحديًا فنيًا للجهاز الفني بقيادة ماتياس يايسله في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها هؤلاء اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.



كما يفتقد الأهلي لخدمات اللاعب إنزو ميو، الذي تأكد غيابه بداعي الإيقاف، وكذلك غياب المهاجم فراس البريكان، ليزداد حجم الغيابات قبل المواجهة الآسيوية.



ويخوض الأهلي مباراة الشرطة العراقي ويمتلك في رصيده 10 نقاط، ويحتل بها المركز الخامس في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، عن منطقة الغرب، حيث يطمح الفريق الأهلاوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في سلم الترتيب وتضعه ضمن دائرة المنافسة على بطاقات التأهل، رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالراقي قبل المباراة من غيابات مؤثرة.



انفوجرافيك



غيابات الأهلي:



إدوارد ميندي



رياض محرز



فراك كيسيه



إنزو ميو



فراس البريكان