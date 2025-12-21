تجاعيد الرقبة تظهر مبكراً بسبب رقة الجلد، الشمس، وقلة العناية. في المراحل الخفيفة يمكن تحسينها بالترطيب اليومي، استخدام كريمات تحتوي على ريتينول أو هيالورونيك أسيد، مع الالتزام بواقي الشمس.

في الحالات المتوسطة، تساعد الإجراءات غير الجراحية مثل الليزر، البروفايلو، والسكين بوستر على تحفيز الكولاجين وتحسين ملمس الجلد بشكل تدريجي. أما التجاعيد العميقة والترهل الواضح فقد تحتاج إلى الهايفو أو الشد الجراحي لتحقيق نتيجة أقوى.

الخلاصة أن الوقاية والعناية المبكرة تشكّل الأساس، إذ إن جلد الرقبة حساس ويتأثر بسرعة. ومن خلال البدء بالعناية مبكراً باستخدام المرطّب، وواقي الشمس، ومنتجات تحفّز إنتاج الكولاجين، يمكن تأخير ظهور التجاعيد بشكل ملحوظ والحفاظ على الجلد مشدوداً ونضراً لفترة أطول.