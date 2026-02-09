فتح رئيس نادي الاتحاد فهد سندي قلبه للجمهور الاتحادي، وتحدث عبر حساب النادي الرسمي عن الأحداث الساخنة التي واجهت النادي في الفترة الماضية، مؤكداً عدم تفكيره في تقديم الاستقالة، عاقداً العزم على الاستمرار خلال الفترة القادمة.



وقال في بداية حديثه: «الأحداث الساخنة موجودة في الوسط الرياضي عموماً وليس الاتحاد فقط، ولكن لأن الاتحاد فريق بطل فكل حدث صغير يعتبر حدثاً ساخناً وله ردود أفعال قوية، ولم أفكر في الاستقالة لأني أنظر إلى عملي مع مجلس الإدارة، وخطتنا واضحة من قبل بداية الموسم، ولا يوجد أي خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة، ولكن اختلافات في وجهات النظر لبعض الأوامر، وكان أصعب قرار تغيير الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، ففي فترة الصيف لم يكن معسكر الفريق مثالياً كما يجب بناءً على تقرير الإدارة الرياضية، فلذا تم تغيير الجهاز الفني بالتصويت، واختيار المدرب البرتغالي كونسيساو تم بتوصية أيضاً من الإدارة الرياضية».



وعن موقف إدارة النادي من الخلافات التي حدثت بين المدرب كونسيساو وبعض اللاعبين قال «إدارة النادي تحتوي المشاكل التي تحدث، وطبيعي لأن المدرب صارم لا سيما في المواعيد والانضباط، وهناك تقييم شهري للمدرب وتدوين النتائج».



وعن قصة مغادرة كريم بنزيما قال سندي: «لم يكن مخططاً من إدارة النادي، ولكن عندما علمنا أنه سيغادر حتماً تغيرت خططنا، فقد كنا نسعى للتعاقد مع مهاجم شاب أجنبي تحت 21 سنة ليكون مع بنزيما، وكذلك مع مدافع أجنبي للبطولة الآسيوية، ومدافع سعودي، ولكن خروجه -وهي مرحلة وانتهت- أدى إلى تغيير الإستراتيجية، كما أن خروج كانتي لم يكن مخططاً له، ولكنه كان من تبعات خروج بنزيما، واضطررنا إلى التفاوض والتعاقد في الساعات الأخيرة».