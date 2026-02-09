أكد مدرب نادي الاتحاد كونسيساو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الغد، مشيراً إلى أهمية المباراة في مسيرة الفريق الآسيوية، ومشدداً على أن الاتحاد مستعد للتعامل مع هذا التحدي بكل تركيز.



وأوضح كونسيساو في حديثه لوسائل الإعلام، أن مباراة الغد تُعد محطة مهمة في المشوار الآسيوي، مؤكداً أن الفريق أنهى استعداداته بصورة جيدة لخوض هذا الاستحقاق.



وحول ملف اللاعب الدولي نغولو كانتي، الذي انتقل أخيراً إلى صفوف نادي فنربخشة التركي، أوضح مدرب الاتحاد أن كانتي يُعد اسماً كبيراً في عالم كرة القدم، وأن وجود لاعب بقيمته يمثل إضافة لأي فريق، مشيراً إلى أن خروجه من الفريق يُعد تحدياً فنياً يتم التعامل معه وفق الإمكانات المتاحة. وشدد في الوقت ذاته على أن جميع عناصر الفريق يحظون بالأهمية ذاتها، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة هذا الأمر بأفضل الوسائل الممكنة والمتاحة.



وأشار كونسيساو إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة، موضحاً أن الفريق يخوض المنافسات حالياً على ثلاث جبهات مهمة، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة لمشاركات اللاعبين، بما يضمن الاستفادة من إمكاناتهم دون التأثير على جاهزيتهم لما تبقى من مباريات الموسم.



وفي ما يخص ملف الإصابات، أكد مدرب الاتحاد أنها جزء لا يتجزأ من كرة القدم، مشيراً إلى ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين، مع التأكيد على وجود عوامل خارجة عن إرادة اللاعب أو المدرب قد تؤدي لحدوث الإصابات، مبيناً أن مثل هذه الأمور يتم حسمها وتحديدها عقب نهاية الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق المباراة.



وأضاف كونسيساو أن المعدل اللياقي للاعبين مرتفع جداً، لافتاً إلى أن ضغط المباريات قد يكون عاملاً مؤثراً في حدوث الإصابات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأقل الأضرار الممكنة من هذا الضغط.



من جانبه، تحدث لاعب الفريق ماريو ميتاي، مؤكداً أن مباريات دوري أبطال آسيا لا تعرف السهولة، وأن جميع المواجهات تعتمد بشكل كبير على الإعداد البدني والتركيز الذهني.



وأشار ميتاي إلى أن الفريق مقبل على مباراة صعبة ومصيرية، موضحاً أن اللاعبين يمتلكون حافزاً قوياً وكبيراً لتحقيق الفوز، مدفوعين بمساندة الجماهير، معبراً عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لمكافأتهم على دعمهم المتواصل للفريق في جميع الأوقات.



واختتم ميتاي حديثه بالتأكيد على أن جميع عناصر الفريق في حالة تلاحم وتكاتف، وأن الجميع ينظر إلى الاستحقاقات القادمة بطموحات عالية وشغف كبير.