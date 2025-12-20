ضرب فريق بولونيا موعداً مع نظيرة نابولي في نهائي السوبر الإيطالي الإثنين القادم لتحديد بطل النسخة (38) من المسابقه نفسها، بعد أن تمكّن بولونيا من حجز مقعده في المباراة النهائية إثر فوزه على فريق إنتر ميلان عبر ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي، التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.



وانطلقت المباراة بإيقاع سريع، إذ لم يتأخر إنتر ميلان في افتتاح التسجيل عبر لاعبه الفرنسي ماركوس تورام، بعد مرور 75 ثانية فقط على صافرة البداية، وعلى الرغم من هذا التقدم المبكر، أظهر بولونيا، الذي لم يخسر أمام إنتر ميلان في 5 من آخر 6 مواجهات سابقة بينهما، روحاً قتالية عالية وإصراراً كبيراً، وتمكن من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب الإيطالي ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل، بعد سيطرة ملحوظة من جانب بولونيا الذي هدد مرمى إنتر ميلان في مناسبات عدة.



واستمر التعادل الإيجابي بهدف لمثله حتى نهاية الوقت الأصلي، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فريق بولونيا لصالحه بنتيجة (3-2)، ليحقق بذلك فوزاً مستحقاً وتاريخياً أهّله للمباراة النهائية.