برونزية بلا مباراة.. خبير لوائح يفسر لـ«عكاظ» قرار «فيفا» الاستثنائي

أكد خبير اللوائح والقوانين الرياضية، المصري محمد بيومي، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن برونزية كأس العرب 2025 يُعد سليماً من الناحية القانونية، بشرط اتفاق جميع الأطراف المعنية.



الأمطار تُنهي المباراة

وتسببت الأمطار الغزيرة في تأجيل مباراة السعودية والإمارات، المخصصة لتحديد المركزين الثالث والرابع، أمس (الخميس)، عقب نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقرر «فيفا» لاحقاً اعتبار المباراة منتهية بنتيجة 0-0، مع تقاسم المنتخبين المركز الثالث، وتوزيع الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع بينهما بالتساوي.

تفسير قانوني للقرار

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «تنص اللوائح على أنه في حال توقف المباراة بسبب ظروف قاهرة، مثل سوء الأحوال الجوية، يجب استئنافها بنفس اللاعبين والحكام ومن الدقيقة التي توقف عندها اللعب، متى ما سمحت الظروف بذلك».

وأضاف: «لكن في حالة مباراة السعودية والإمارات، فإن قرار «فيفا» يُعد قانونياً وسليماً بشرط موافقة جميع الأطراف، وهو ما أرجّح أنه قد حدث».

المغرب بطل كأس العرب

يُذكر أن المنتخب المغربي تُوّج بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب «لوسيل».