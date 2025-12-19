أعرب مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي، عن فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، رغم عدم تتويجه باللقب إثر خسارته من المنتخب المغربي بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية لكاس العرب والتي جمعتهما على استاد لوسيل، وقال المدرب: «المباراة النهائية أوفت بوعودها بعد المستوى الفني العالي الذي قدمه كلا المنتخبين، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي»، موضحاً أن المنتخب الأردني رغم تأخره بهدف في مطلع المباراة، كانت له ردة فعل جيدة في الشوط الثاني وبذل لاعبوه أقصى ما لديهم بل قدموا أكثر من المتوقع، وكان المنتخب قريباً من الخروج بنتيجة الفوز، مشيداً بالروح القتالية العالية لمنتخب النشامى، مؤكداً أنهم لعبوا بروح المجموعة، وكانوا منضبطين في الملعب، لكنهم اصطدموا بمنتخب قوي ومنظم لم يستسلم رغم التأخر في النتيجة بالشوط الثاني.



وأشار السلامي إلى أن المنتخب المغربي استطاع حسم اللقاء بفضل خبرة لاعبيه بعد المستوى المميز الذي قدموه خلال المباراة النهائية، كما أنهم استغلوا فرص التسجيل.



وأضاف:«نعم هناك حسرة بسبب ضياع اللقب، لكن مشروع المنتخب الأردني مستمر، وسوف نواصل العمل في المرحلة القادمة، وهدفنا التحضير بشكل جيد حتى نكون في أتم الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم القادمة في 2026، والفرصة ستكون مواتية لهذا الجيل في المنتخب من أجل المنافسة على تحقيق الألقاب مستقبلاً، بعدما أظهر شخصية قوية خلال النسخة الحالية من كأس العرب».



وختم السلامي مؤكداً أنهم سيعملون في المستقبل على تطوير منافسة الدوري المحلي الأردني، حتى يساهم في خروج لاعبين شباب تكون لهم القدرة على تمثيل منتخب الأردن بأفضل صورة ممكنة.