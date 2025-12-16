تسبب الحكم البارغوياني خوان غبراييل في خسارة المنتخب السعودي من شقيقه الأردني بنتيجة هدف دون ردّ، في اللقاء الذي جمعهما على استاد البيت، في نصف نهائي كأس العرب الذي تستضيفه العاصمة القطرية (الدوحة)، بسبب تجاهله احتساب ركلتِي جزاء لـ«الأخضر» وعدم مراجعة الـ«VAR»، ليضرب منتخب «النشامى» موعداً في اللقاء النهائي لبطولة كأس العرب أمام شقيقه المنتخب المغربي الذي فاز على المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد خليفة الدولي ضمن دور نصف النهائي، وسجل أهداف منتخب المغرب كريم البركاوي في الدقيقة 28، وأشرف المهداوي في الدقيقة 83، وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 90 +1.



وكان منتخب المغرب قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، إذ فاز على جزر القمر بنتيجة (3-1)، وتعادل مع عمان سلبياً، ثم فاز على السعودية بهدف دون ردّ، وفي ربع النهائي تغلب على منتخب سورية بهدف دون ردّ، فيما بلغ المنتخب الأردني دور نصف النهائي بالفوز على نظيره العراقي بهدف دون ردّ، في المواجهة التي جرت على استاد المدينة التعليمية. وخلال مرحلة المجموعات، استهل المنتخب الأردني مشواره بالفوز على الإمارات بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب على الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، وتجاوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة.