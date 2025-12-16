لا تقتصر زيارة النادي الرياضي على تحسين اللياقة البدنية فحسب، بل تعكس أيضاً مستوى الوعي والمسؤولية لدى الأفراد. فالالتزام بآداب النادي يشكّل عنصراً أساسياً في خلق بيئة صحية وآمنة، قائمة على الاحترام المتبادل، ويضمن تجربة إيجابية لجميع المشتركين.

ويُعد احترام المواعيد وعدم الاستحواذ على الأجهزة أو المعدات لفترات طويلة من أبرز قواعد الإتيكيت داخل النادي، لما يتيحه ذلك من فرصة عادلة أمام الجميع لاستخدام المرافق المتاحة. كما يساهم تنظيف الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها، عبر المناديل المطهرة أو المواد المعقمة، في الحفاظ على النظافة العامة والحد من انتقال الجراثيم، بما يعزز سلامة الأعضاء ويجعل التمرين أكثر راحة وأماناً.

يُفضل ارتداء ملابس مناسبة ومريحة ومخصصة للتمارين، مع أحذية رياضية مخصصة للصالة فقط للحفاظ على الأرضيات وتجنب الإصابات.

احترام المساحات الشخصية أثناء التمرين أمر ضروري لتجنب الإزعاج أو الحوادث، ويشمل ذلك ترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين أثناء التمارين أو استخدام الأجهزة.

كما يُنصح بتجنب التحدث بصوت عالٍ أو استخدام الهاتف بطريقة مزعجة أثناء التمرين، والالتزام بتعليمات المدربين والمشرفين لضمان السلامة وتحقيق أفضل النتائج.

الالتزام بهذه القواعد يعزز الشعور بالانضباط ويجعل تجربة النادي ممتعة ومريحة لكل الأعضاء، ويساعد على بناء مجتمع رياضي متعاون ومحترم.