قد لا يدرك كثيرون أن التعرض لأشعة الشمس لا يقتصر على الشواطئ أو الأماكن المفتوحة، بل يمتد إلى لحظات يومية عابرة، مثل الجلوس خلف مقود السيارة. فقد أظهرت دراسات حديثة أن التعرض المباشر والمطوّل لأشعة الشمس أثناء القيادة يمكن أن يترك آثاراً سلبية على الجلد، تراوح بين التلف المبكر وظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجلد

تشير الأبحاث إلى أن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على اختراق زجاج السيارات، ما يجعل الجلد عرضة للتلف حتى في الرحلات القصيرة. ويؤدي هذا التعرض المتكرر إلى تسريع شيخوخة البشرة، خصوصاً في مناطق الوجه واليدين.

النساء أكثر عرضة لتغيرات البشرة

تُظهر الدراسات أن النساء والفتيات أكثر تأثراً بالتغيرات الجلدية الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، سواء من حيث التصبغات أو فقدان مرونة البشرة، ما يجعل اعتماد وسائل الوقاية خطوة ضرورية للحفاظ على صحة الجلد ونضارته.

الحماية ضرورة يومية

ويؤكد خبراء الجلدية أن الالتزام بإجراءات وقائية بسيطة، مثل استخدام واقي الشمس وارتداء النظارات الشمسية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الآثار السلبية للتعرض اليومي للشمس أثناء القيادة.

ويُوصى باختيار قفازات خفيفة مصنوعة من مواد تسمح بمرور الهواء وتوفر حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية، مع الاهتمام بارتدائها بانتظام عند القيادة خلال النهار.