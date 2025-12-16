كشف موقع «أكسيوس» أن البيت الأبيض بعث رسالة خاصة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة باغتيال القيادي في حماس رائد سعد.



انتهاك وقف النار



واعتبر مسؤولان أمريكيان أن مقتل قائد عسكري كبير في حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأفصح المسؤولان أن وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شعروا بإحباط شديد تجاه نتنياهو.



وكشف مسؤول أمريكي كبير أن رسالة البيت الأبيض إلى نتنياهو جاء فيها: «إذا كنت تريد تدمير سمعتك وإظهار أنك لا تلتزم بالاتفاقيات، فكن ضيفنا، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس ترمب بعد أن توسط في اتفاق غزة».



ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، كان موقف البيت الأبيض واضحا لا لبس فيه بأن إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار.



من جانبه، أكد مسؤول إسرائيلي استياء البيت الأبيض، لكنه ادعى أن الرسالة كانت أقل حدة، إذ أشارت إلى أن «بعض الدول العربية» تعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار.



وأبلغت الحكومة الإسرائيلية إدارة ترمب أن حماس هي التي انتهكت الاتفاق من خلال مهاجمة الجنود واستئناف تهريب الأسلحة، وفقا للمسؤول الإسرائيلي، الذي اعتبر أن قتل رائد سعد جاء ردا على انتهاكات حماس وكان يهدف إلى ضمان استمرار وقف إطلاق النار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي.



توترات بين واشنطن وتل أبيب



وتجىء رسالة البيت الأبيض وسط توترات متزايدة بين إدارة ترمب وحكومة نتنياهو حول المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وحول سياسة إسرائيل الإقليمية الأوسع. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو وترمب في مارالاغو في 29 ديسمبر.



ويعتقد البيت الأبيض أن نتنياهو قصير النظر في العديد من القضايا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام والتي تتطلب من القوات الإسرائيلية الانسحاب إلى أبعد من ذلك.



وقال الرئيس ترمب لنتنياهو في مكالمة هاتفية أجريت أخيرا، إنه بحاجة إلى أن يكون «شريكا أفضل» بشأن غزة.



إصلاح العلاقات وتوسيع الاتفاقيات



ويريد البيت الأبيض الانتقال من الحرب في غزة إلى إصلاح العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي وتوسيع اتفاقيات إبراهام، لكن قادة المنطقة لا يثقون بشدة في نتنياهو ولديهم اعتراضات واسعة النطاق على التعامل معه.



وقوبلت محاولة أمريكية لمساعدة نتنياهو في تنظيم لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمعارضة مصرية شديدة، ولم يتحدث نتنياهو والسيسي منذ بدء الحرب في غزة.



وفي هذا السياق، أوضح مسؤول أمريكي أن نتنياهو تحول خلال العامين الماضيين إلى «منبوذ دولي» وعليه أن يسأل نفسه لماذا يرفض السيسي مقابلته، ولماذا لم تتم دعوته لزيارة الإمارات بعد مرور خمس سنوات على اتفاقيات إبراهام.



ولفت المسؤول إلى أن إدارة ترمب تبذل جهودا حثيثة لإصلاح الوضع، ولكن إذا لم يرغب نتنياهو في اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة التوتر، فلن تضيع واشنطن وقتها في محاولة توسيع تلك الاتفاقيات.