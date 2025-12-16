يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غدا «الأربعاء» فلامنغو البرازيلي، في المباراة النهائية من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم FIFA قطر 2025، التي يستضيفها استاد أحمد بن علي.



وتكتسب المواجهة بين فلامنغو بطل كأس ليبرتادوريس وباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى كل منهما للصعود نحو منصة التتويج والظفر باللقب.



ويدخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء وهو يرغب في إضافة لقب جديد لخزائنه بعدما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 2025 للمرة الأولى في تاريخه، ومن المرجح أن يعتمد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على تشكيلة متوازنة تضم العديد من مفاتيح اللعب القادرة على صنع الفارق، يأتي في مقدمتها الفائز بالكرة الذهبية 2025 الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى جانب فيتينيا وكفاراتسخيليا وباركولا في خط الوسط، وماركينيوس وزابارني وباتشو في الخطوط الدفاعية، وكذلك الحارس شوفالييه.



ويفتقد بطل أوروبا جهود نجمه المغربي أشرف حكيمي بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ الرابع من نوفمبر الماضي خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



ويسعى باريس سان جيرمان من خلال النهائي المرتقب إلى إضافة لقب عالمي جديد وتحقيق إنجاز مميز بالوصول إلى اللقب السادس في عام واحد، فقد عاش النادي موسما استثنائيا محليا وقاريا، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب تتويجه بكأس الأبطال والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الأوروبي، بينما خسر نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنجليزي في الولايات المتحدة.



من جانبه، يأمل فلامنغو المتوج مؤخرا بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم تحقيق لقبه الثاني في تاريخه بعد أن أحرز لقب نسخة عام 1981، وحال نجح بالتتويج في النسخة الحالية فسوف يضيف لقبا خامسا لأمريكا الجنوبية.



ويبرز في تشكيلة المدرب فيليبي لويس مجموعة مميزة من اللاعبين، في مقدمتهم جيورجيان دي أراسكايتا صاحب ثنائية الفوز على كروز أزول المكسيكي في ديربي الأمريكيتين، إلى جانب ليو بيريرا وأليكس ساندرو، والجناح صامويل لينو والمهاجم الكولومبي خورخي كاراسكال.



وتمكن بطل الدوري البرازيلي من تجاوز كروز أزول المكسيكي بهدفين لواحد في ديربي الأمريكيتين قبل تخطيه عقبة بيراميدز المصري في مواجهة كأس التحدي ضمن نصف النهائي بهدفين دون رد.



وحجز فلامنغو مكانه في كأس القارات للأندية بعد تتويجه مؤخرا بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس.



كما أن فريق المدرب فيليبي لويس خسر مباراة واحدة فقط من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات (7 انتصارات و4 تعادلات).



وتعد هذه المشاركة الثانية لفلامنغو في مسابقات FIFA هذا العام، بعد أن خاض كأس العالم للأندية 2025، حيث تصدر مجموعته دون أي خسارة قبل أن يودع البطولة أمام بايرن ميونخ في دور الـ16.



وخاض فلامنغو النسخة السابقة من البطولة مرتين، حيث بلغ النهائي عام 2019 وخسر أمام ليفربول الإنجليزي، في حين حقق المركز الثالث بنسخة 2022.



واستضافت دولة قطر النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، والتي شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، ويعد النادي الإسباني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 4 تتويجات من أصل 6 نهائيات خاضها في الفترة من 1960 إلى 2024، وتوجت 4 أندية أخرى برصيد 3 مرات لكل فريق، وهي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الثنائي الأوروغواياني بينارول وناسيونال مونتيفيديو.