بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.