اختيار لون المكياج مطابق للملابس.. ترند جريء أم مبالغ فيه؟

عاد تنسيق لون المكياج مع لون الملابس ليحتل مساحة واضحة في إطلالات النجمات وعروض الأزياء، حيث نشاهد ظلال عيون، أحمر شفاه وحتى بلاشر يأتي مطابقًا أو متناغمًا بشكل مباشر مع لون اللوك بالكامل. هذا التوجه يمنح الإطلالة قوة بصرية واضحة ويخلق وحدة لونية لافتة، لكنه في الوقت نفسه يفتح باب الجدل حول الجرأة والمبالغة.

من جهة أخرى، ينجح هذا الترند عندما يُنفذ بذكاء واعتدال، خصوصًا في الإطلالات العصرية أو السهرات، حيث يعزز الطابع الفني ويمنح اللوك شخصية واضحة ومتماسكة. التناغم اللوني هنا يعكس ثقة عالية بالأسلوب، ويبرز تفاصيل المكياج كجزء أساسي من الإطلالة لا كعنصر مكمل فقط.

لكن في المقابل، قد يتحول هذا الاختيار إلى مبالغة بصرية إذا لم يُكسر بدرجات أهدأ أو خامات متوازنة، ما يجعل الإطلالة ثقيلة أو أقرب إلى اللوك المسرحي. الخبراء ينصحون باختيار تطابق لوني ناعم أو جزئي، كالاكتفاء بظلال العيون أو لمسة شفاه، مع الحفاظ على بشرة طبيعية ومتوازنة.

في المحصلة، تنسيق لون المكياج مع الملابس ليس قاعدة ثابتة بل خيار جريء يعتمد على السياق، التصميم، وشخصية من ترتديه. نجاحه يكمن في التوازن… لا في التطابق الحرفي.