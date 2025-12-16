أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بالإخلاء الفوري لـ 3 ضواح في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بعد انهيار سد إثر أسبوع من الأمطار الغزيرة. وأدى انهيار سد في ولاية واشنطن بعد أيام من الأمطار الغزيرة إلى إصدار تحذير من الفيضانات المفاجئة وأوامر إخلاء، لكن السلطات قالت (الإثنين) إن أعمال الإصلاح جارية.

ونقلت صحيفة «سياتل تايمز» عن مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة كينغ بريندان ماكلوسكي، قوله، بأن أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة ساعات، وأن المسؤولين يراقبون عن كثب سد ديسيمون في توكويلا على طول نهر غرين، على بعد نحو خمسة أميال جنوب وسط مدينة سياتل، حيث جرفت مياه الفيضانات جزءًا من السد بحجم سيارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تحذيرها من الفيضانات المتعلقة بانهيار السد سيظل ساري المفعول حتى الساعة التاسعة مساءً على الأقل من (الثلاثاء).

وأعلنت قوات الحرس الوطني في ولاية واشنطن أنها سترسل عناصر منها إلى مقاطعة كينغ، والتي بدأت بالفعل بتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات في غرب الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعربت السلطات عن قلقها بشأن انهيار السدود لعدة أيام في جميع أنحاء ولاية واشنطن، حيث ضربت الأمطار الغزيرة مساحة واسعة من شمال غرب المحيط الهادئ.