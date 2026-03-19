أطلق المركز الوطني للأرصاد 8 إنذارات حمراء تحذر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وشملت التحذيرات مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، والقصيم.

كما أطلقت الأرصاد 6 تنبيهات برتقالية نبهت فيها من رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، وارتفاع الأمواج، تشمل أجزاء من منطقة مكة، تبوك، المنطقة الشرقية، وفي تنبيهات أخرى أمطار متوسطة تتضمن رياحا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية تشمل كلا من منطقة الرياض، عسير، ونجران.

وتشهد عدد من مناطق المملكة حالة جوية ممطرة طوال أيام عيد الفطر حتى يوم الإثنين القادم، مع توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تشمل مناطق واسعة، قد تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان للسيول وتساقط البرد في بعض المواقع، إضافة إلى ارتفاع في الأمواج على السواحل.

حالات مطرية رعدية

وكشف المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة مطرية رعدية، تتراوح شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، حتى الإثنين 23 مارس.

وبينت الأرصاد أن الأمطار تتراوح ما بين الخفيفة 1 و4 مليمترات في الساعة، وغالباً ما تصحبها رياح هابطة تصل سرعتها إلى نحو 50 كيلومتراً في الساعة مع إثارة الأتربة.

فيما تتراوح الأمطار المتوسطة بين 5 و9 مليمترات في الساعة، وقد تصحبها رياح تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة مع جريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج.


أما الأمطار الغزيرة فقد تتراوح كمياتها بين 10 و50 مليمترا في الساعة أو أكثر، وقد تصحبها رياح تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج، مع احتمال تشكل أعاصير قمعية في بعض الحالات.