أطلق المركز الوطني للأرصاد 8 إنذارات حمراء تحذر من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وشملت التحذيرات مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، والقصيم.
كما أطلقت الأرصاد 6 تنبيهات برتقالية نبهت فيها من رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، وارتفاع الأمواج، تشمل أجزاء من منطقة مكة، تبوك، المنطقة الشرقية، وفي تنبيهات أخرى أمطار متوسطة تتضمن رياحا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية تشمل كلا من منطقة الرياض، عسير، ونجران.
وتشهد عدد من مناطق المملكة حالة جوية ممطرة طوال أيام عيد الفطر حتى يوم الإثنين القادم، مع توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تشمل مناطق واسعة، قد تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان للسيول وتساقط البرد في بعض المواقع، إضافة إلى ارتفاع في الأمواج على السواحل.
حالات مطرية رعدية
وكشف المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة مطرية رعدية، تتراوح شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، حتى الإثنين 23 مارس.
وبينت الأرصاد أن الأمطار تتراوح ما بين الخفيفة 1 و4 مليمترات في الساعة، وغالباً ما تصحبها رياح هابطة تصل سرعتها إلى نحو 50 كيلومتراً في الساعة مع إثارة الأتربة.
فيما تتراوح الأمطار المتوسطة بين 5 و9 مليمترات في الساعة، وقد تصحبها رياح تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة مع جريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج.
أما الأمطار الغزيرة فقد تتراوح كمياتها بين 10 و50 مليمترا في الساعة أو أكثر، وقد تصحبها رياح تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج، مع احتمال تشكل أعاصير قمعية في بعض الحالات.
The National Center of Meteorology has issued 8 red alerts warning of heavy rainfall accompanied by strong winds, reduced horizontal visibility, hail, flash floods, and thunderstorms.
The warnings included the regions of Medina, Mecca, Al-Baha, Asir, Hail, the Northern Borders, Al-Jawf, and Al-Qassim.
The meteorological authority also issued 6 orange alerts warning of active winds and near-zero horizontal visibility (1-3 km), as well as high waves, covering parts of the Mecca region, Tabuk, and the Eastern Province. In other alerts, moderate rain is expected, which includes strong winds, near-zero visibility, hail, flash floods, and thunderstorms affecting the Riyadh region, Asir, and Najran.
Several regions of the Kingdom are experiencing rainy weather throughout the days of Eid al-Fitr until next Monday, with expectations of varying intensity thunderstorms covering wide areas, which may be accompanied by active winds stirring dust and sand, flash floods, and hail in some locations, in addition to rising waves along the coasts.
Thunderstorm Rain Events
The National Center of Meteorology revealed that most regions of the Kingdom will be affected by a thunderstorm rain event, with intensity ranging from moderate to heavy, until Monday, March 23.
The meteorological authority indicated that the rainfall ranges from light at 1 to 4 millimeters per hour, often accompanied by descending winds reaching speeds of about 50 kilometers per hour, stirring dust.
Meanwhile, moderate rainfall ranges from 5 to 9 millimeters per hour and may be accompanied by winds reaching speeds of 60 kilometers per hour, with flash floods and hail, as well as rising waves.
As for heavy rainfall, quantities may range from 10 to 50 millimeters per hour or more, and may be accompanied by winds exceeding 60 kilometers per hour, in addition to flash floods, hail, and rising waves, with a possibility of tornadoes forming in some cases.