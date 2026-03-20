سجّلت بريطانيا 6 إصابات جديدة بداء التهاب السحايا في مقاطعة كِنت جنوب شرق إنجلترا، في إطار تفشٍ للمرض أسفر عن حالتي وفاة حتى الآن.

وأكّدت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل (15) حالة حتى مساء الأربعاء الماضي، فيما لا تزال (12) حالة أخرى قيد التحقيق، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة والمشتبه بها إلى (27) حالة، مقارنة بـ(20) حالة في اليوم السابق.

وحذرت السلطات من احتمال ارتفاع عدد الإصابات، نظرًا إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح بين يومين و(14) يومًا، مؤكدةً استمرار الاستجابة الوطنية لاحتواء التفشي.

وأطلقت الجهات الصحية برنامج تطعيم موجهًا لطلبة جامعة كِنت، وذلك بتوفير نحو ألفي جرعة من اللقاح ابتداءً من أمس (الخميس).