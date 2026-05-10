في قلب ولاية ميزوري الأمريكية، لم تكن بلدة «فيستوس» (Festus) الهادئة تتصدر العناوين، حتى قرر سكانها الـ14 ألفاً قول «لا» في وجه عمالقة التكنولوجيا. في مشهد وُصف بـ «الإبادة السياسية»، نجح هؤلاء البسطاء في هزيمة مشروع بمليارات الدولارات كان يهدف لبناء مراكز بيانات ضخمة لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي.

6 مليارات دولار.. والرد كان «الإطاحة»

المشروع لم يكن عادياً، فهو مركز بيانات عملاق على مساحة 360 فداناً وقيمة استثمارية تصل لـ6 مليارات دولار. ورغم وعود السياسيين بجلب 32 مليون دولار سنوياً من الضرائب، إلا أن السكان كان لديهم رأي آخر. وفي ليلة الانتخابات، أطاح الناخبون بـ4 أعضاء من مجلس المدينة أيدوا المشروع، في رسالة صريحة: «مستقبلنا ليس للبيع».

لم تكن المعارضة ضد التكنولوجيا بحد ذاتها، بل ضد «الثمن الباهظ» الذي سيدفعه السكان. فالمخاوف من الضغط الهائل على شبكة الكهرباء، والاستهلاك الضخم للمياه، والضوضاء المستمرة لسنوات، حولت قاعات الاجتماعات إلى ساحات للمواجهة. أحد السكان صرخ في وجه رئيس البلدية وسط تصفيق حار: «أنت التالي!».

ويمكن القول إن ما حدث في «فيستوس» ليس حالة معزولة، بل هو بداية «حرب وطنية» في أمريكا ضد مراكز البيانات. فأكثر من 90 حكومة محلية بدأت بفرض قيود أو حظر كامل لهذه المشاريع، خوفاً من التهام الطاقة وتغيير طبيعة المدن الصغيرة.

بينما يتسابق العالم نحو الذكاء الاصطناعي، أثبتت هذه البلدة الصغيرة أن «قوة الشعب» قادرة على إيقاف قطار وادي السيليكون السريع. فهل تشهد الولايات المتحدة نهاية عصر بناء مراكز البيانات داخل المجتمعات المأهولة؟