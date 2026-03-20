عملة ترمب الذهبية تُشعل الجدل في أمريكا.. موافقة اتحادية رغم الحظر القانوني

وافقت لجنة اتحادية للفنون في الولايات المتحدة على إصدار عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطوة غير مسبوقة أُقرت رغم الجدل القانوني الذي يحيط بها، لتواكب الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة في الرابع من يوليو القادم.

وجاءت الموافقة بالإجماع من لجنة الفنون الجميلة الأمريكية، بعد عرض قدمته دار سك العملة، ما يفتح الباب أمام بدء الإنتاج الفعلي للعملة المصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطًا، رغم أن القانون الفيدرالي الأمريكي لا يسمح بظهور رئيس على قيد الحياة على العملة الرسمية. إلا أن المسؤولين استندوا إلى صلاحيات وزير الخزانة سكوت بيسنت في الترخيص بسك وإصدار العملات الذهبية الإثباتية، لتجاوز هذا القيد القانوني.

تصميم صارم وترمب في الواجهة

العملة الجديدة تُظهر ترمب ببدلة وربطة عنق وملامح حادة، بينما تستقر قبضتاه على ما يبدو أنه مكتب، في وضعية توحي بالحزم والقوة. ويتصدر الوجه الأمامي كلمة «الحرية» LIBERTY، تعلو التاريخين 1776 و2026، في إشارة إلى مرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة، فيما تظهر عبارة «نؤمن بالله» IN GOD WE TRUST في الأسفل، وتحف بها نجوم من الجانبين.

أما الوجه الخلفي، فيحمل صورة نسر أصلع في وضع الطيران، تتوزع حوله عبارتا «الولايات المتحدة الأمريكية» و«من بين الكثيرين، واحد» E PLURIBUS UNUM.

وأكدت ميغان سوليفان، القائمة بأعمال رئيس مكتب إدارة التصميم في دار السك، أن التصميم النهائي عُرض على الرئيس، وأن ترمب اختاره بنفسه من بين عدة مقترحات، موضحة أن وزير الخزانة هو من استخدم صلاحياته للموافقة على المضي في سك هذه العملة.

التفاف على القانون أم صلاحية مشروعة؟

الخطوة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، إذ ينص القانون الفيدرالي بوضوح على عدم جواز ظهور أي رئيس حي على العملة الأمريكية. ومع ذلك، مضت الإدارة الأمريكية في المشروع عبر توظيف الاستثناء المتعلق بإصدار العملات الذهبية الخاصة، وهو ما اعتبره منتقدون التفافًا على النص القانوني والأعراف الرئاسية المستقرة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها امتدادًا لمساعي ترمب إلى ترسيخ اسمه وصورته في السجل الرمزي للدولة الأمريكية، بعد تحركات سابقة شملت إعادة تسمية مؤسسات ومرافق بارزة باسمه أو وفق رؤيته، في مشهد يعكس نزعة متزايدة إلى طبع بصمته الشخصية على المشهد العام في واشنطن.

لجنة من الحلفاء وموافقة بلا اعتراض

تصويت اللجنة جاء من دون أي اعتراض، في وقت يلفت فيه مراقبون إلى أن أعضاء لجنة الفنون الجميلة الحالية جرى تعيينهم من قبل ترمب نفسه في وقت سابق من هذا العام، بعدما كان قد أقال أعضاء اللجنة السابقين واستبدلهم بحلفاء مقربين منه.

وقال أمين الخزانة الأمريكي براندون بيتش إن العملة تمثل «الروح الدائمة للبلاد والديمقراطية الأمريكية»، مضيفًا أنه لا توجد صورة أكثر دلالة على واجهة هذه العملة من صورة «الرئيس الحالي دونالد ترمب».

كما دافع عدد من أعضاء اللجنة عن التصميم، إذ وصفه المفوض تشامبرلين هاريس، أحد كبار مساعدي ترمب في البيت الأبيض، بأنه «صورة قوية وصلبة» تليق برئيس يقود البلاد في عامها الـ250.

«الأكبر هو الأفضل».. مقاس العملة لم يُحسم بعد

ورغم إقرار التصميم، فإن أبعاد العملة وفئتها النقدية لم تُحددا بعد. وأكدت دار السك أن العملة ستكون ضمن «إصدار محدود للغاية»، فيما رجّحت أن يأتي حجمها أكبر من العملة الذهبية القياسية ذات الأونصة الواحدة، التي يبلغ قطرها نحو 1.3 بوصة.

وقال نائب رئيس اللجنة جيمس ماكريري إن العملة ينبغي أن تُصنع بأكبر حجم ممكن، مشجعًا على أن يصل قطرها إلى 3 بوصات كاملة، وهو الحد الأقصى تقريبًا لأكبر العملات التي تنتجها دار السك الأمريكية. وأضاف ماكريري: «أعتقد أن الرئيس يحب الأشياء الكبيرة»، وهو الطرح الذي حظي بتأييد من هاريس، التي قالت إن ترمب يفضل أن تكون العملة «كلما كانت أكبر كان ذلك أفضل».

وللمقارنة، فإن قطر قطعة الربع دولار الأمريكية يقل عن بوصة واحدة، ما يعكس الفارق الهائل المحتمل في حجم العملة الجديدة إذا مضت التوصيات كما هي.

سابقة نادرة واعتراضات لم تكتمل

وحتى الآن، لا يُعرف في التاريخ الأمريكي الحديث سوى الرئيس كالفن كوليدج بوصفه الرئيس الآخر الوحيد الذي ظهر على عملة خلال فترة حياته. وفي المقابل، سبق للنائب الديمقراطي عن نيويورك ريتشي توريس أن تقدم العام الماضي بمشروع قانون تحت عنوان «قانون ترمب ـ حظر الصور القبيحة على النقود»، بهدف منع الرؤساء من إصدار عملات تحمل صورهم، إلا أن المشروع لم يرَ النور ولم يُقر.

في المقابل، لم يصدر عن البيت الأبيض أو دار سك العملة الأمريكية تعليق رسمي إضافي على الانتقادات المثارة، فيما يُنتظر أن يوجّه وزير الخزانة رسميًا ببدء السك فور الانتهاء من الأبعاد النهائية للعملة.