نبهت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة بضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية الخاصة بشحن عبوات ماء زمزم عند المغادرة

ويهدف التنبيهضمان إتمام إجراءات سفرهم بيسر وتجنّب أي تأخير في المطارات بسبب شحنات زمزم وأكدت الوزارة أن الالتزام بالاشتراطات يسهم في تسهيل رحلة المعتمر وضمان انسيابية العمليات اللوجستية في المنافذ الجوية، مشيرة إلى أهمية الاطلاع على «دليل العمرة والزيارة» للحصول على جميع المعلومات التي تهم ضيف الرحمن منذ وصوله إلى المملكة وحتى مغادرته، وكشفت وزارة الحج عن ثلاث ضوابط أساسية يجب مراعاتها عند الرغبة في شحن مياه زمزم، تتمثل في ضرورة شراء العبوة من نقاط البيع المعتمدة والمخصصة لذلك، وأن تكون العبوة مهيأة تمامًا ومخصصة للشحن الجوي ومغلفة بالكرتون، إضافة إلى الالتزام بالسعة القصوى المسموح بها، وهي 5 لترات فقط لكل معتمر.