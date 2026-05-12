قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على شخصين لانتحالهما صفة غير صحيحة، وسرقة مبلغ مالي من محل تجاري، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.