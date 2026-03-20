أعلن القائد العسكري الحاكم في مدغشقر، ميشيل راندريانيرينا، الخميس، إلزام جميع المرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة باجتياز اختبارات كشف الكذب، في خطوة تهدف إلى استبعاد العناصر الفاسدة.

وأوضح راندريانيرينا أن بلاده استقدمت جهاز "بوليغراف" وخبيراً متخصصاً لتشغيله، من أجل تدقيق خلفيات الوزراء المحتملين، مضيفاً: "نريد التمييز بين الفاسد ومن يمكنه تقديم العون، ولسنا بصدد البحث عن شخص نقي بنسبة 100%، بل من تزيد نسبة نزاهته على 60%".

وكان راندريانيرينا، وهو عقيد في وحدة عسكرية نخبوية، قد قاد انقلاباً في أكتوبر الماضي أطاح بالرئيس السابق أندريه راجولينا، عقب احتجاجات شعبية على تدهور الخدمات وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

وفي إطار إعادة تشكيل السلطة، أقال الرئيس الأسبوع الماضي حكومته بالكامل وعيّن رئيس وزراء جديداً، مؤكداً أن من يفشل في اختبار كشف الكذب لن يُسمح له حتى بإجراء مقابلة للمنصب، فيما سيُستدعى الناجحون للقاءه مع رئيس الوزراء.

وتعهد راندريانيرينا بإجراء انتخابات عامة خلال عامين.