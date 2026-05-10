كشف الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين.



وأوضح الناصر تعليقاً على نتائج الشركة الصادرة اليوم، أن الشهرين الماضيين شكلا تذكيراً واضحاً بأن النفط والغاز لا يزالان عنصرين أساسيين لأمن الطاقة العالمي.



وأشار إلى أنه حتى مع استئناف تدفقات الطاقة، فإن عودة النظام إلى وضعه الطبيعي ستستغرق وقتاً.



ضمان تدفق الطاقة



وبين أن هدف أرامكو يتمثل في ضمان استمرار تدفق الطاقة، مؤكداً أن الشركة استطاعت إعادة تشغيل بعض المرافق المتضررة في أقل من 24 إلى 48 ساعة، وهي عملية كان من الممكن أن تستغرق شهوراً لولا الاستثمار المسبق والتخطيط للطوارئ.



وذكر أن نقص الاستثمار لسنوات، إلى جانب انقطاع الإمدادات في الآونة الأخيرة، زادا من الضغط على المخزونات العالمية.