ودّع المنتخب السعودي منافسات بطولة كأس العرب 2025 بعد مشوار شهد العديد من الملاحظات الفنية، أبرزها العجز عن الحفاظ على نظافة الشباك في جميع مبارياته الخمس، وهو ما يعكس بوضوح وجود أزمة دفاعية وسوء في التنظيم الخلفي، ساهمت بشكل مباشر في الخروج من البطولة.



وخاض «الأخضر» خمس مواجهات خلال البطولة، استقبل خلالها هدفاً في كل مباراة، دون أن ينجح في الخروج بأي لقاء بشباك نظيفة، الأمر الذي شكّل عبئاً كبيراً على الفريق، خصوصاً في الأدوار الإقصائية التي تتطلب أعلى درجات الانضباط الدفاعي.



أرقام تؤكد المشكلة



في دور المجموعات، استقبل المنتخب السعودي ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات:



• أمام منتخب عمان، ولج مرمى الأخضر هدف وحيد.



• أمام منتخب جزر القمر، استقبل المنتخب هدفاً وحيداً.



• أمام منتخب المغرب، ولج مرمى الأخضر هدف وحيد.



ورغم تجاوز مرحلة المجموعات، إلا أن الأخطاء الدفاعية استمرت دون حلول جذرية.



الإقصاء في الأدوار النهائية



واصل «الأخضر» معاناته الدفاعية في الأدوار الإقصائية:



• في دور ربع النهائي أمام منتخب فلسطين، استقبل المنتخب هدفاً وحيداً.



• وفي دور نصف النهائي أمام منتخب الأردن، تلقى الأخضر هدفاً وحيداً كان كافياً لإنهاء مشواره في البطولة والخروج منها.



هذا السيناريو المتكرر يعكس غياب المعالجة الفنية، وعدم قدرة الخط الخلفي على التعامل مع الضغط في المباريات المفصلية.



قراءة فنية لما حدث



أجمع عدد من المتابعين على أن خروج المنتخب السعودي يعود إلى ضعف الانسجام بين عناصر الخط الدفاعي، وسوء التغطية في العمق والأطراف، إلى جانب بطء التحولات الدفاعية عند فقدان الكرة، وهو ما سهّل على المنافسين الوصول إلى مناطق الخطورة.



كما أن غياب التركيز في لحظات معينة، سواء في الكرات الثابتة أو أثناء التنظيم الدفاعي، كلّف «الأخضر» أهدافاً مؤثرة، لم يكن من السهل تعويضها في مباريات الإقصاء المباشر.



ماذا بعد الخروج؟



يضع الخروج من كأس العرب 2025 الجهاز الفني أمام ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة الدفاعية، سواء من حيث اختيار العناصر أو الأسلوب التكتيكي، في ظل الاستحقاقات القادمة التي تتطلب صلابة أكبر وانضباطاً أعلى.



وتبقى الجماهير السعودية في انتظار تصحيح المسار، وبناء خط دفاع قادر على حماية الشباك، خصوصاً أن المنافسة على البطولات القارية والإقليمية لا تُحسم إلا بفرق تملك توازناً حقيقياً بين الدفاع والهجوم.