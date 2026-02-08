هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، باستهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، مؤكداً أنها هدف مشروع للهجمات الأوكرانية.



واعتبر زيلينسكي أن قطاع الطاقة ‌هو مصدر تمويل لإنتاج الأسلحة، قائلاً: «ليس علينا أن نختار بين قصف هدف عسكري أو هدف للطاقة، إن (الرئيس الروسي ‌فلاديمير بوتين) يبيع النفط، فهل هو هدف متعلق بالطاقة أم ‌هدف عسكري، في الواقع الأمر سيان».



وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه في «X»: «إما أن نصنع أسلحة ونستهدف أسلحتهم، أو نقصف المصدر الذي تأتي منه الإيرادات ويزيدها أضعافاً، هذا المصدر هو قطاع الطاقة، كل هذا هدف مشروع بالنسبة لنا».



وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قد قال في وقت سابق اليوم إن الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معاً لمناقشة أصعب القضايا المتبقية في محادثات السلام، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.



وأشار سيبيها في مقابلة إلى أن أوكرانيا تريد تسريع الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والاستفادة من الزخم في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل أن تدخل عوامل أخرى على الخط وتؤثر على المساعي، مثل حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر.



بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها سيطرت على سيدوروفكا في منطقة سومي الأوكرانية، وجلوشكوفكا في منطقة خاركوف.



وتحتل روسيا نحو خُمس أراضي أوكرانيا، بعد نحو 4 سنوات على الحرب التي بدأت في فبراير 2022، والتي منها شبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق البلاد، لكن أوكرانيا خلال المفاوضات المستمرة مع روسيا تصب تركيزها على الحصول على ضمانات أمنية غربية بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لردع أي حرب روسية في المستقبل.