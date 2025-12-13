يقود المدرب البوسني روسمير تشفيكو فريق الوحدة في مواجهة الوحدة أمام العدالة يوم (السبت) القادم، الساعة 5:30 مساء، على ملعب نادي هجر بالأحساء، ضمن مباريات الجولة 12 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.



وكان مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي أعلن التعاقد رسمياً مع المدرب روسمير تشفيكو حتى نهاية الموسم الحالي، وكانت "عكاظ" تميزت بخبر تفاوض الإدارة الوحدواية مع المدرب روسمير يوم 25 نوفمبر الماضي.



هذا ويحمل المدرب روسمير سجلاً تدريبياً جيداً بتحقيق كأس البوسنة مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة، والدوري البوسني، وحصل على أفضل مدرب بوسني لعام 2024، وساهم في صعود فريق العروبة لدوري روشن.



من جهة أخرى أنهى المدرب المؤقت محمود عباس تحضيراته الفنية لمواجهة فريق الأنوار غدا (الأحد)، الساعة 6:20 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الجولة الحادية عشرة من دوري يلو، إذ يسعى الفريق الوحداوي لتحقيق وحصد النثاط الثلاث والوصول للنقطة التاسعة والابتعاد عن مراكز المؤخرة في سلم ترتيب فرق الدوري.



من جانب آخر قام رئيس النادي السابق حازم اللحياني بزيارة للنادي وحضور تدريبات الفريق قبل مواجهة فريق الأنوار، بهدف الوقوف إلى جانب الفريق وتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار في المباراة.