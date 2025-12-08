حسمت إدارة نادي الشباب موقفها من استمرار المدرب الإسباني إيمانويل الغواسيل، بعدما ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن نية النادي إقالته عقب تراجع نتائج الفريق.



وبحسب ما أكدته مصادر لـ«عكاظ،» جددت الإدارة الشبابية ثقتها بشكل كامل في المدرب الغواسيل، ويأتي القرار بهدف الاستقرار الفني هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، رغم الضغوطات الجماهيرية بعد تذبذب مستوى الفريق في عدد من المباريات الأخيرة.



وأوضحت المصادر أن الإدارة تؤمن بقدرات المدرب الغواسيل على تصحيح المسار وإعادة الشباب إلى الطريق الصحيح، خصوصاً بعد دراسة شاملة لأداء الفريق والأسباب الفنية وراء تراجع النتائج.



وفي السياق ذاته، تعمل إدارة النادي على تجهيز خطة دعم واسعة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وإبرام عدة صفقات جديدة تشمل أكثر من مركز في الفريق، بهدف تعزيز جودة الفريق فنياً ورفع مستوى التنافس، بما ينعكس إيجاباً على نتائج الشباب في ما تبقى من الموسم الحالي.



ويأتي هذا التوجه بعد أيام من خروج الشباب من بطولة كأس الملك، عقب الخسارة المؤلمة أمام الاتحاد بـ4 أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وهي المباراة التي أثارت موجة من الانتقادات ودعت الإدارة إلى إعادة تقييم عدد من الملفات الفنية.



وبذلك، تضع إدارة الشباب حداً للشائعات، متجهة نحو مرحلة إعادة بناء وتدعيم الصفوف، مع الإبقاء على الجهاز الفني الحالي بقيادة الغواسيل، على أمل استعادة حضور الفريق وتحقيق النتائج التي تليق بتاريخ النادي وجماهيره.



انفوجرافيك



موقف فريق الشباب في دوري روشن



لعب: 9 مباريات



فاز: مباراة واحدة



خسر: 5 مباريات



تعادل: 3 مباريات



عدد النقاط: 8 نقاط



المركز: الـ 13