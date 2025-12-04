وصلت كأس العالم«FIFA» إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وجالت على عدد من أبرز المعالم قبل إجراء «القرعة النهائية» لكأس العالم 2026 غدا (الجمعة) عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وذلك في مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية.



واُستعرضت الكأس داخل قاعة الاحتفال بالمركز، حيث قدّم أسطورة فيفا ريو فيرديناند برفقة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لممثلي وسائل الإعلام «جولة مسبقة» على قاعة القرعة.



ومن المقرر أن يتولى فيرديناند إلى جانب الإعلامية سامانثا جونسون إدارة مراسم القرعة التاريخية بمشاركة 48 منتخبًا.



ويشارك في سحب القرعة عدد من نجوم الرياضة العالميين بوصفهم «مساعدي القرعة»، وهم: توم برادي، وواين غريتسكي، وآرون جادج، وشاكيل أونيل، فيما يحضر إيلاي مانينغ ضيفًا خاصًا لتقديم الفعالية على السجادة الحمراء.



وأتاحت «FIFA» مواد مرئية تتضمن مقتطفات لفيرديناند ولقطات إضافية للكأس خلال جولتها في واشنطن، إضافة إلى مجموعة صور متاحة عبر المنصة الرقمية للاتحاد الدولي.