تفوق منتخب الأردن على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الأربعاء) على استاد البيت ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025.



وسجل هدفَي الأردن علي علوان (د:20 من ضربة جزاء) ويزن النعيمات (د:63)، فيما أحرز هدف الإمارات اللاعب برونو أوليفيرا (د:47)، ولعبت الإمارات بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع خالد الظنحاني في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.



بدأ المنتخب الإماراتي اللقاء بقوة وتحصل على فرصتين عن طريق نيكولاس خيمينيز وكايو لوكاس، ولكن اللقاء شهد منعطفاً كبيراً حينما افتقد منتخب الإمارات خدمات مدافعه خالد الظنحاني بعد خروج بالبطاقة الحمراء بعدما تسبب بعرقلة يزن النعيمات ليتحصل المنتخب الأردني على ضربة جزاء نفذها بنجاح علي علوان حينما سدد الكرة على يمين الحارس حمد المقبالي (د:20).



وتسبب النقص العددي في صفوف الإمارات بأفضلية نسبية لصالح الأردن الذي تحصل على ضربة جزاء ثانية لصالحه لكن علي علوان لم ينجح في ترجمتها إلى هدف حينما تصدى لها الحارس حمد المقبالي (د:39).



وبحث المنتخب الإماراتي عن تعديل النتيجة مطلع الشوط الثاني وحقق مراده بالفعل في وقت مبكر حينما توغل لوان بيريرا من الجهة اليسرى وعكس كرة على قدم برونو أوليفيرا الذي سددها قوية سكنت الشباك الأردنية (د:47)، لكن المنتخب الأردني أعاد ترتيب أوراقه من جديد ونجح في التقدم بالنتيجة مرة أخرى حينما مرر نزار الرشدان كرة بينية وصلت إلى زميله يزن النعيمات الذي تابعها وأسكنها بسهولة داخل المرمى (د:63).



وعلى الرغم من المحاولات الإماراتية في الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب الأردني نجح في تسيير ما تبقى من وقت لصالحه حتى صافرة النهاية التي جيرت الفوز لصالحه ليحصد العلامة الكاملة من النقاط.



وبهذه النتيجة، يتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من مصر والكويت، في حين ظل رصيد الإمارات خالياً من النقاط.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي الكويت مع الأردن، والإمارات مع مصر.