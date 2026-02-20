تأهل فريق سلام الجامعة من جدة لدور الـ8 في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، بعد فوزه على فريق «BH» من القنفذة بصعوبة بالغة عبر ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة (5-4).



وكانت الأشواط الأصلية قد انتهت بالتعادل (1-1) في مباراة دفاعية شهدت قلة في الهجمات الخطيرة على مرمى الفريقين؛ والتي أقيمت ضمن ختام منافسات اليوم الثاني لدور الـ16 على ملعب القرية الأولمبية.



يُذكر أن سلام الجامعة سيواجه فريق «أكاديمية نور» من مكة المكرمة في دور الـ8 الثلاثاء القادم الموافق 24 فبراير، الذي كان قد فاز بركلات الترجيح (4-2) على حساب «الأسطورة» من مكة المكرمة.