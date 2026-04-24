لم تكن حياة الفهد مجرد اسم يتردد في تترات المسلسلات أو وجهًا يألفه الجمهور في رمضان، بل كانت خلف الكاميرا «مظلة» للكثيرين الذين لم يعرفوا يوماً من الذي يمد لهم يد العون. وبعد أيام على رحيل «سيدة الشاشة الخليجية» عن عمر ناهز 78 عاماً، بدأت الحكايا الحقيقية تتسرب من المقربين، لتكشف أن أكبر أدوارها الإنسانية كان ذلك الذي لعبته بعيداً عن أضواء الشهرة وعدسات الكاميرات.

مدير أعمالها يوسف الغيث كشف تفاصيل قال إنها أقرب إلى «وصية غير مكتوبة»، حملت في جوهرها هاجسًا دائمًا بالإنسان قبل الفنان. فبحسب روايته، كانت حياة الفهد تضع العمل الخيري في مقدمة اهتماماتها، وتتابع بنفسها حالات تحتاج للمساعدة، وتطلب تحويل مبالغ مالية لهم دون إعلان أو ضجيج.

لم يكن الأمر عابرًا. فمدير أعمالها أوضح أنها كانت تتواصل معه بشكل متكرر، وتوجهه لتوزيع مساعدات على أشخاص في مناطق مختلفة، وغالبًا ما كانت تبرر معرفتها بهم بعبارة بسيطة: «وصلني عبر واتساب».

وفي مواقف أخرى، كانت حياة الفهد ترفض فكرة التوقف عن العمل رغم التقدم في العمر أو الإرهاق الصحي. وعندما طُرح عليها خيار الابتعاد عن الساحة الفنية، كانت ترد بمنطق مختلف تمامًا: أن عشرات الأشخاص يعتمدون على كل عمل فني تشارك فيه، وأن التوقف يعني تعطيل حياة عائلات كاملة.

هذا المنطق، بحسب مقربين منها، كان جزءًا من رؤيتها للفن كمسؤولية اجتماعية قبل أن يكون شهرة أو حضورًا إعلاميًا.

وفي عام 2024، بدأت رحلة مختلفة في حياة سيدة الشاشة الخليجية بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان، لكن حتى في أصعب مراحل العلاج، اختارت أن تبقي الأمر بعيدًا عن الإعلام.

ورغم الألم، عادت لاحقًا إلى العمل، معتبرة أن الاستمرار في الإنتاج الفني هو وسيلتها لمواجهة الضغط النفسي، في موقف لافت يعكس إصرارها على البقاء داخل دائرة الإبداع حتى اللحظة الأخيرة.

وداع غير معلن في الكواليس

الفنانة الكويتية هنادي الكندري استعادت بدورها لحظات وصفتها بالمؤثرة خلال عمل جمعها بالراحلة في أحد المشاريع الدرامية الأخيرة.

وقالت إن إحساسًا داخليًا لازمها بأن ذلك العمل قد يكون اللقاء الأخير، مشيرة إلى أن حياة الفهد تعاملت مع كل من حولها بروح أقرب إلى الوداع الهادئ، حتى في تفاصيل بسيطة داخل التصوير.

وأضافت أن العلاقة بينهما تجاوزت الإطار المهني، لتصبح أقرب إلى علاقة أم وابنتها، وهو ما جعل خبر رحيلها صادمًا على حد تعبيرها.

رحيل حياة الفهد عن عمر 78 عامًا لم يكن مجرد نهاية مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، بل لحظة أعادت تسليط الضوء على إرثها الإنساني والفني في الدراما الخليجية.

وبين الأعمال التي شكلت وجدان المشاهدين، والمواقف الإنسانية التي لم تكن تظهر للعلن، بقي اسمها حاضرًا كأحد أبرز رموز الفن في الخليج، بينما تتصدر قصتها اليوم مشهد الذاكرة الجماعية بوصفها أكثر من مجرد فنانة.