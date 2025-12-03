أعلن حساب المنتخب السعودي في منصة X عن تواجد فرنسوا رودريغيز مساعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي مساء غد الخميس، وذلك للحديث عن مواجهة الأخضر مع نظيره منتخب جزر القمر، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.



وسيقود رودريغيز الأخضر فنياً أمام منتخب جزر القمر بعد أن غادر رينارد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد مواجهة عمان لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، ضمن وفد رسمي برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وسيعود رينارد لقيادة المنتخب في ختام مرحلة المجموعات حينما يلاقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب المغربي، في واحدة من أقوى مباريات مرحلة المجموعات في البطولة.