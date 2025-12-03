يستأنف فريق النصر تدريباته (الجمعة) القادم، بعد الراحة التي حصل منحها المدرب جيسوس للاعبين عقب مواجهة فريقه أمام أستقلول دوشنبة الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.



وسيقيم الفريق النصراوي «متصدر» دوري روشن السعودي للمحترفين معسكرا قصيرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي من يوم الأحد القادم إلى يوم (الجمعة ) 12 ديسمبر الجاري، وسيخوض فريق النصر لقاء وديا أمام فريق الوحدة الإماراتي يوم الأربعاء القادم، على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي خلال توقف المنافسات الكروية بمناسبة كأس العرب 2025.



ويسعى المدرب جيسوس لاستغلال فترة التوقف الحالية بتجهيز الفريق النصراوي من كافة النواحي الفنية واللياقية والبدنية قبل العودة لاستئناف المباريات في نهاية شهر ديسمبر الجاري بخوض أربع مباريات منها ثلاث ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، «الأولى» أمام فريق النجمة يوم (الأحد) 21 ديسمبر الجاري الساعة 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، و«الثانية» ضد فريق الأخدود يوم (السبت) 27 ديسمبر الساعة 5:50 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، و«الثالثة» أمام الاتفاق يوم (الثلاثاء) 30 ديسمبر، الساعة 8:30 مساء، على ملعب إيجو بالدمام، و«الرابعة» ضد فريق الزوراء العراقي يوم (الأربعاء) 24 ديسمبر، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا (2).



يذكر أن فريق النصر يحتل صدارة دوري روشن برصيد 27 نقطة، وكذلك يعتلي صدارة المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) برصيد 15 نقطة.



انفوجرافيك



المباريات القادمة



دوري روشن السعودي للمحترفين



الأحد 2025/12/21



النجمة × النصر



8:30 مساء



السبت 2025/12/27



النصر × الأخدود



5:50 مساء



الثلاثاء 2025/12/30



الاتفاق × النصر



8:30 مساء



-دوري أبطال آسيا (2)



الأربعاء 2025/12/24



النصر × الزوراء العراقي



8:30 مساء