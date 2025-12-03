يدشن حامل اللقب منتخب الجزائر مشواره في الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب السودان عند تمام الساعة الـ3:00 من عصر اليوم الأربعاء على ملعب «أحمد بن علي» وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب قطر 2025.



وكان منتخب الجزائر قد توج بكأس العرب 2021 بنسختها الجديدة الموسعة في قطر بعد الفوز على تونس في النهائي بهدفين دون مقابل جاءت عن طريق كل من أمير سعيود وياسين براهيمي، وذلك في الوقت الإضافي.



ويدخل حامل اللقب هذا اللقاء بقيادة مدربه مجيد بوقرة، بحثاً عن تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، والسعي نحو فوز كبير يؤكد رغبته في تكرار إنجاز نسخة 2021.



فيما يدخل منتخب السودان هذا اللقاء إثر تأهله من الملحق على حساب لبنان بعد رمونتادا مثيرة رغم حالة النقص المبكرة التي عانى منها بعد طرد لاعبه جون مانو، ويسعى من خلال لقاء اليوم للخروج بنتيجة إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لا سيما أنه يتميز بالانضباط الدفاعي والانطلاقات الهجومية السريعة.