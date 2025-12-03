تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو القمة المنتظرة التي تجمع منتخب الإمارات ونظيره المنتخب الأردني عند تمام الساعة الـ8:00 من مساء اليوم (الأربعاء) على استاد البيت في مدينة الخور القطرية ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.



وتبحث الإمارات عن تجاوز الإحباط الذي سبّبه عدم التأهل إلى كأس العالم 2026، وفشلت الإمارات بعد خوض ملحقين آسيويين في التصفيات في تكرار صعودها للمونديال للمرة الثانية بعد 1990، والبحث عن لقبها العربي الأول، وسيكون رهان مدرب الإمارات الروماني كوزمين أولاريو على معظم العناصر التي خاضت تصفيات كأس العالم، باستثناء غياب الحارس خالد عيسى والمهاجم فابيو ليما للإصابة.



فيما يدخل منتخب الأردن هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد أن تأهلوا للمرة الأولى في تاريخهم إلى المونديال، ورغم غياب لاعبين عدة أبرزهم موسى التعمري المحترف في صفوف رين الفرنسي بسبب إقامة البطولة خارج أيام فيفا إلا إن المدرب المغربي جمال السلامي يراهن على أسماء عدة في مقدمتها يزن النعيمات وعلي علوان ومحمد مرضي والمهاجم الهداف أحمد العرسان، ويُعدّ أفضل إنجاز للأردن في تاريخ مشاركاته في كأس العرب حلوله رابعاً عام 1988 على أرضه، ويسعى في هذه النسخة لتحقيق مركز أفضل وربما لقب البطولة.