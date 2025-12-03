تألق حارس منتخبنا الوطني نواف العقيدي خلال مباراة الأخضر أمام المنتخب العماني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وكان العقيدي قد تصدى لأكثر من هدف، وحافظ على تقدم منتخبنا الوطني بنتيجة اللقاء، ويُعتبر العقيدي أحد أبرز حراس الجيل الجديد في كرة القدم السعودية. بدأ مسيرته مع الأخضر في فئات الشباب، ثم انتقل إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، إذ لعب «العقيدي» مع الأخضر 19 مباراة تصدى بنسبة 78% للكرات الخطرة مما يعكس كفاءته في قراءة المباريات والتصدي للفرص الخطرة، وكانت أبرز مشاركاته في تصفيات كأس العالم 2026، إذ شارك في 6 مباريات، بما في ذلك المباريات الحاسمة في الملحق الآسيوي أمام إندونيسيا والعراق، وساهم بتصدي حاسم لركلة ثابتة في اللحظات الأخيرة أمام العراق، مما ساعد في تأهل الأخضر إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، كانت مشاركته الأولى في التصفيات أمام الصين ثم استمر كأساسي أمام اليابان، البحرين، وأستراليا، إذ تلقى هدفاً واحداً فقط في 4 مباريات، ولعب في كأس الخليج 2023 التي أقيمت في (العراق) 3 مباريات، عاد فيها بعد غياب قارب عام بسبب الإيقاف، وفي كأس الخليج التي أقيمت في (الكويت) 2025 لعب مباراة واحدة أمام البحرين، وخاض 4 مباريات في بطولة الكأس الذهبية 2025 أظهر فيها مستوى عالياً،



العقيدي يُعد نموذجاً للحارس الشاب المتطور، إذ تدرج في فئات النصر وأكمل إعارة ناجحة مع الفتح.