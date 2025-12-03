حقق المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقماً تاريخياً بعدما سجل هدفاً في فوز مانشستر سيتي على فولهام بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17 بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى قابلها بتسديدة قوية داخل الشباك.

أسرع لاعب

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ «البريميرليغ» يصل إلى 100 هدف، بعدما حقق ذلك في 111 مباراة فقط، متجاوزاً الرقم السابق لأسطورة نيوكاسل آلان شيرر الذي احتاج إلى 124 مباراة.

كما أصبح هالاند اللاعب رقم 35 الذي يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام استثنائية

إجمالاً، خاض المهاجم النرويجي 165 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في صيف 2022 قادماً من بوروسيا دورتموند، أحرز خلالها 144 هدفاً وقدم 24 تمريرة حاسمة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الهدافين في العالم حالياً.