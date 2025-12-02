يواجه نادي ليفربول الإنجليزي خطر فقدان نجمه المصري محمد صلاح لـ7 مباريات، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير القادم.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام وست هام، فيما أكد المدرب آرني سلوت أن اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب في 15 ديسمبر، ما يعني أن آخر مبارياته قبل البطولة ستكون أمام برايتون في 13 ديسمبر.

مدة الغياب قد تمتد إلى ما بعد 19 يناير

وبحسب شبكة «بي بي سي»، فإنه في حال بلوغ المنتخب المصري المباراة النهائية، ستتأخر عودة صلاح إلى 19 يناير على أقرب تقدير، وهو ما يضع الفريق في موقف صعب خلال فترة مزدحمة بالمباريات.

هذا الغياب قد يحرم ليفربول من خدمات هدافه في 7 مباريات، أبرزها مواجهة آرسنال 8 يناير، إلى جانب مباريات أخرى مهمة في سباق الدوري الإنجليزي.

رد فعل صلاح وموقف المدرب سلوت

ورغم رفض سلوت الإفصاح عمّا إذا كان سيمنح صلاح وقت لعب إضافيا قبل البطولة، أقر المدرب بأن الجناح المصري شعر بخيبة أمل لجلوسه على مقاعد البدلاء أمام وست هام.

لكن سلوت أكد أن صلاح تعامل مع القرار بـ«احترافية كاملة»، مشيرا إلى ثقته في قدرة اللاعب على مواصلة مسيرته المميزة مع الفريق.