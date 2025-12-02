دشّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حفل افتتاح بطولة كأس العرب قطر 2025 بملعب استاد البيت بالخور، بحضور وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» جياني إنفانتينو، ونخبة من نجوم الكرة العالمية. وشهد الحفل عروضاً فنية وغنائية لعدد من كبار المطربين والفنانين والألعاب النارية التي أضاءت محيط الملعب.

واستهل منتخب قطر مشواره في البطولة بالخسارة من منتخب فلسطين بهدف قاتل من لاعب قطر سلطان البريك بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، واصطدم الهجوم القطري بدفاع قوي من منتخب فلسطين الذي اعتمد مدربه إيهاب أبو جزر على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وكاد منتخب فلسطين أن يسجل في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، بعد أن مرر المهاجم زيد قنبر برأسه كرة قصيرة لزميله البديل أحمد القاق ولكنه سدّد الكرة فوق العارضة رغم مواجهته للمرمى، ومن ثم لعب وجدي نبهان كرة عرضية أرضية مرت بجوار القائم، وفي الوقت بدل الضائع ومن كرة عرضية أودع المدافع القطري سلطان البريك الكرة في مرمى منتخب بلاده بالخطأ (د: 90+4)، لينتصر منتخب فلسطين بهدف دون مقابل، وهو أول انتصار له في تاريخ المسابقة، ليحصد المنتخب الفلسطيني النقاط الثلاث، فيما بقي منتخب قطر دون نقاط.

وفي ذات المجموعة، فاز منتخب سورية على نظيره المنتخب التونسي بهدف دون مقابل جاء عن طريق قائده عمر خريبين من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ورغم أن المنتخب التونسي اقترب كثيراً من إدراك التعادل بعدما كثّف ضغطه في الثلث الأخير من الملعب، ووصل إلى عدد من الهجمات الخطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس السوري شاهر الشاكر تألق في إبعاد جميع الكرات، وكانت أخطرها تسديدة إسماعيل الغربي من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز سورية بهدف دون مقابل، ليحصد المنتخب السوري أول 3 نقاط، فيما بقي منتخب تونس دون نقاط.

وفي الجولة القادمة سيلاقي منتخب تونس نظيره الفلسطيني، فيما يواجه قطر منتخب سورية، وذلك يوم الخميس القادم.