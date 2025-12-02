عبّر رئيس نادي الشباب المكلف عبدالعزيز بن فهد المالك عن اعتزازه بتولّي رئاسة النادي بعد قرار وزارة الرياضة تكليفه بالمنصب.



وكتب المالك عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «X»: «اللهم أعنّي على خدمة نادي الشباب، وبارك في عملي، واجعلني أهلاً للأمانة وموضعاً للثقة»، وأضاف: «بعظيم الامتنان، عني وعن مجلس الإدارة أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة حفظها الله على دعمهم المستمر للرياضة، وأخص بالشكر سمو وزير الرياضة ووزارة الرياضة على ثقتهم الكريمة بتكليفي رئاسة نادي الشباب، فهذا شرف كبير ومسؤولية عظيمة أتشرف بها لخدمة وطني من باب كبير.. باب نادي الشباب».



وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قراراً بإنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خليف بن عبدالله الهويشان، استناداً على الفقرة 100 من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.