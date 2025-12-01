تتواصل الأزمات في فريق الشباب خلال الموسم الحالي بعد الخروج من دور ربع نهائي بطولة كأس الملك من أمام فريق الاتحاد بنتيجة 1/4. وانفجرت موجة غضب واسعة تجاه الإدارة والجهاز الفني، في وقت يبدو فيه الفريق بعيدًا كل البعد عن صورته المعتادة كنادٍ منافس على البطولات، إذ شنّت الجماهير عبر منصّات التواصل هجومًا لاذعًا على الإدارة، معتبرة أن التخبط في القرارات، وغياب الاستقرار الفني، كانا سببين رئيسيين في التراجع الفني.



كما طالت الانتقادات الجهازَ الفني الذي وُصف بأنه لم ينجح في قراءة المباريات أو استثمار إمكانيات الفريق بالشكل الذي يليق بتاريخ «الليوث».



ولم يأتِ الغضب الجماهيري من فراغ؛ فالشباب يعيش وضعًا حَرِجًا في دوري روشن للمحترفين، بعد مرور جولات مؤثرة من الموسم الحالي، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط فقط، في ترتيب لا يليق بنادٍ اعتاد التواجد في المراكز المتقدمة.



هذا الوضع جعل الجماهير تشعر بأن الفريق يقترب من مناطق خطر الهبوط، وأن أي تعثر جديد قد يضعه في دوامة لا يُحمد عقباها.



ومع تصاعد الأصوات المطالِبة بإصلاحات عاجلة، يجد الشباب نفسه أمام مرحلة حساسة، تتطلب إعادة بناء الثقة أولًا، واستعادة الشخصية الفنية ثانيًا، قبل التفكير في أي تطلعات أخرى. فالموسم لا يزال طويلًا، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن الفريق بحاجة إلى «انتفاضة» حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.